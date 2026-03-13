Таксофоны с интернетом могут появиться на улицах Волгограда

На улицах Волгограда снова могут заработать таксофоны, но уже в новом формате. С инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он предлагает оснастить аппараты выходом в интернет. По его словам, это поможет гражданам оставаться на связи при отключениях мобильной сети и повысит уровень безопасности.
Депутат отмечает, что жители приграничных регионов, включая Волгоградскую область, давно живут в условиях ограничений связи. В Москве такие перебои воспринимаются сложнее, поскольку здесь сосредоточены многие административные центры. В последние дни в столице наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что меры необходимы для безопасности и продлятся столько, сколько потребуется.
Перебои затронули даже здание Госдумы на Охотном ряду. Депутат Михаил Делягин сообщил, что там перестал работать думский Wi-Fi и мобильная связь операторов. Не открывались мессенджеры Telegram и Max. На фоне сбоев люди ищут альтернативные способы связи. На маркетплейсах вырос спрос на рации, пейджеры и стационарные телефоны.
Инициатива депутата Антропенко пока находится на стадии обсуждения. Если ее поддержат, таксофоны с интернетом могут появиться и в Волгограде.
