Таксофоны с интернетом могут появиться на улицах Волгограда

На улицах Волгограда снова могут заработать таксофоны, но уже в новом формате. С инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он предлагает оснастить аппараты выходом в интернет. По его словам, это поможет гражданам оставаться на связи при отключениях мобильной сети и повысит уровень безопасности.