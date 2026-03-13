Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таксофоны с интернетом могут появиться на улицах Волгограда

Россиянам предлагают такой вариант из-за сбоев связи.

На улицах Волгограда снова могут заработать таксофоны, но уже в новом формате. С инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко. Он предлагает оснастить аппараты выходом в интернет. По его словам, это поможет гражданам оставаться на связи при отключениях мобильной сети и повысит уровень безопасности.

Депутат отмечает, что жители приграничных регионов, включая Волгоградскую область, давно живут в условиях ограничений связи. В Москве такие перебои воспринимаются сложнее, поскольку здесь сосредоточены многие административные центры. В последние дни в столице наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что меры необходимы для безопасности и продлятся столько, сколько потребуется.

Перебои затронули даже здание Госдумы на Охотном ряду. Депутат Михаил Делягин сообщил, что там перестал работать думский Wi-Fi и мобильная связь операторов. Не открывались мессенджеры Telegram и Max. На фоне сбоев люди ищут альтернативные способы связи. На маркетплейсах вырос спрос на рации, пейджеры и стационарные телефоны.

Инициатива депутата Антропенко пока находится на стадии обсуждения. Если ее поддержат, таксофоны с интернетом могут появиться и в Волгограде.

Ранее сообщалось о наступивших мартовских нововведениях.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше