Генетик Крутовский объяснил, почему люди делятся на «жаворонков» и «сов»

Различия между «жаворонками» и «совами» могут иметь эволюционное объяснение. По одной из гипотез, такие особенности биоритмов помогали древним людям лучше защищать свои поселения, рассказал генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский «Газете.Ru» во Всемирный день сна.
Хронотип человека связан с работой циркадных ритмов — внутренних биологических часов, которые регулируют сон, бодрствование, температуру тела, выработку гормонов и другие процессы.
«Считается, что у разных людей немного отличается длина внутреннего циркадного периода (примерно от 23,5 до 24,5 часа). Если он чуть длиннее суток, человеку легче бодрствовать вечером — формируется хронотип “сова”. Если короче — проще рано просыпаться, и человек становится “жаворонком”», — объяснил Крутовский.
Исследователи предполагают, что в древних сообществах такое распределение было полезным: пока одни люди спали, другие оставались бодрствующими. Это повышало шансы вовремя заметить хищников или другую угрозу и фактически обеспечивало круглосуточное наблюдение.
При этом хронотип во многом определяется генетикой. По словам эксперта, примерно 40−50 процентов различий объясняются наследственными факторами. Крупные генетические исследования выявили более 300 вариантов генов, связанных с особенностями биологических часов. Они функционируют благодаря механизму молекулярной обратной связи, формируя примерно 24-часовой цикл своей активности.
Среди ключевых генов — CLOCK (регулирует циркадные циклы), PER (регулируют длительность циркадного периода), CRY (участвуют в обратной связи циркадного цикла) и BMAL1 (помогает CLOCK в работе циркадных часов), которые участвуют в формировании суточного ритма работы организма. Некоторые их вариации могут влиять на склонность человека к раннему или, наоборот, позднему режиму сна.