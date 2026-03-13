Генетик Крутовский объяснил, почему люди делятся на «жаворонков» и «сов»

Различия между «жаворонками» и «совами» могут иметь эволюционное объяснение. По одной из гипотез, такие особенности биоритмов помогали древним людям лучше защищать свои поселения, рассказал генетик, профессор Геттингенского университета и Сибирского федерального университета, ведущий научный сотрудник Института общей генетики РАН Константин Крутовский «Газете.Ru» во Всемирный день сна.