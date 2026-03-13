Отключение воды в Тракторозаводском районе Волгограда 14 марта 2026 года: список адресов

Временное отключение воды 14 марта 2026 года ждет жителям десятка домов на Спартановке в Волгограде. Краны холодной и горячей воды пересохнут на трех улицах на севере города. Причиной станут работы на водоводе, расположенном на Набережной Волжской флотилии. Сайт volgograd.kp.ru публикует полный список адресов, где волгоградцы проведут субботний день без воды.