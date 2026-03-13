Группа «Сплин» отчиталась о рекордной прибыли в 46 млн рублей

Параллельно музыканты осваивают новые коммерческие горизонты. В августе 2025 года юрлицо зарегистрировало товарный знак «Ласта и Паста». Сфера его применения охватывает не только профильные направления вроде аренды концертного оборудования. Бренд может быть использован для торговли бытовой техникой, а также для продажи нижнего белья, включая панталоны и бюстгальтеры. Не забыли и про общепит: название подходит для заведений, специализирующихся на азиатской лапше удон или соба.