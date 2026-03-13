Минсельхоз заявил о готовности поддерживать приюты для бездомных животных

Ранее во время совещания с участием представителей властей и зоозащитных организаций директор приюта Екатерина Ублинская сообщала, что около 70% животных, находящихся в центре, ранее были домашними. Тогда же Ублинская уточнила, что, помимо финансовой составляющей, для частных приютов крайне актуальны вопросы правового регулирования для обязательной регистрации домашних животных посредством чипирования и создание общедоступного регистрационного реестра. Наличие нормативной базы позволит обеспечить ответственность владельцев за содержание своих питомцев и ввести штрафы за нарушение обязательств перед ними.