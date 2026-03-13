Минсельхоз заявил о готовности поддерживать приюты для бездомных животных

В министерстве сельского хозяйства Калининградской области рассматривают возможности поддержки некоммерческих организаций, занимающихся содержанием и реабилитацией безнадзорных животных. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Накануне министр сельского хозяйства региона Артём Иванов вместе с представителями Службы ветеринарии посетил реабилитационный центр для бездомных животных «Славянское» в Гурьевском округе. Визит состоялся в рамках договоренностей, достигнутых в середине февраля на совещании с представителями некоммерческих организаций, занимающихся проблемами реабилитации и защиты безнадзорных животных.
По данным правительства, на территории приюта сейчас содержатся более 200 собак и около 20 кошек. Центр располагает собственной ветеринарной клиникой, где животным оказывают необходимую медицинскую помощь.
Руководитель приюта Екатерина Ублинская в ходе встречи акцентировала внимание на необходимости проведения регулярных просветительских мероприятий среди жителей региона, направленных на повышение ответственности граждан за судьбу домашних питомцев.
«Приют “Славянское” является ярким примером гражданской инициативы и, безусловно, ведет значимую работу по улучшению ситуации, связанной с безнадзорными животными в Калининградской области. Поддержка таких инициатив является приоритетом для правительства, потому что все мы делаем одно общее дело — стремимся улучшить условия жизни безнадзорных животных в Калининградской области», — заявил министр сельского хозяйства Артём Иванов.
«Министр подчеркнул, что важно скоординировать действия НКО и государственных структур для решения проблем, связанных с обеспечением достойных условий содержания безнадзорных животных, а также продумать дополнительные инструменты поддержки организаций, работающих в этой сфере», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Ранее во время совещания с участием представителей властей и зоозащитных организаций директор приюта Екатерина Ублинская сообщала, что около 70% животных, находящихся в центре, ранее были домашними. Тогда же Ублинская уточнила, что, помимо финансовой составляющей, для частных приютов крайне актуальны вопросы правового регулирования для обязательной регистрации домашних животных посредством чипирования и создание общедоступного регистрационного реестра. Наличие нормативной базы позволит обеспечить ответственность владельцев за содержание своих питомцев и ввести штрафы за нарушение обязательств перед ними.
Кроме того, на совещании был затронут вопрос финансовой помощи некоммерческим организациям, работающим в сфере содержания и реабилитации бездомных животных. В частности, представители министерства муниципального развития и внутренней политики области проинформировали участников совещания о возможности получения субсидий и грантов для развития инфраструктуры приютов, а также выразили готовность оказать содействие в подготовке необходимых документов и сопровождении соответствующих проектов.