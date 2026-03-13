В Омской области выявлены три новых очага бешенства

На портале правовой информации опубликован приказ о введении карантина на территории поселка Горячий Ключ Омского района, деревни Роза Долина Азовского района и в Марьяновке. Там выявлены очаги бешенства.
Карантин на территории этих населенных пунктов введен до 12 мая текущего года. На этот период там запрещается лечение больных восприимчивых животных, проведение сельскохозяйственных ярмарок, отлов диких животных, также действует ряд других ограничительных мер. Также непосредственно в хозяйства, где были выявлены случаи заболевания, запрещен доступ посторонним, за исключением сотрудников ветслужб.
