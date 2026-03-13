Ричмонд
Президент России назначил в Башкирии семь федеральных судей

Путин назначил семь новых федеральных судей в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые назначения произошли в судах республики и Уфы. Полный список:

— Артур Сафин — судья Верховного Суда Башкирии;

— Лиана Вафина — судья Бирского межрайонного суда;

— Альбина Воробьева — судья Кировского районного суда Уфы;

— Виктория Давлетгильдина — судья Кушнаренковского районного суда;

— Ильдар Биганяков — судья Нефтекамского городского суда;

— Карина Магдиева — судья Советского районного суда Уфы;

— Инна Сулейманова — судья Советского районного суда Уфы.

