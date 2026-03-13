Президент России назначил в Башкирии семь федеральных судей

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Новые назначения произошли в судах республики и Уфы. Полный список:
— Артур Сафин — судья Верховного Суда Башкирии;
— Лиана Вафина — судья Бирского межрайонного суда;
— Альбина Воробьева — судья Кировского районного суда Уфы;
— Виктория Давлетгильдина — судья Кушнаренковского районного суда;
— Ильдар Биганяков — судья Нефтекамского городского суда;
— Карина Магдиева — судья Советского районного суда Уфы;
— Инна Сулейманова — судья Советского районного суда Уфы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.