Сайт krsk.aif.ru попал в топ-5 самых цитируемых СМИ Красноярского края 2025

Издание krsk.aif.ru вошло в топ-5 самых цитируемых СМИ Красноярского края за 2025 год. Об этом свидетельствуют данные портала «Медиалогия».
Красноярское издание krsk.aif.ru заняло четвертую строчку рейтинга «Медиалогии» с показателем 85,34 в категории «Интернет-СМИ». За год результат улучшился на семь позиций.
Кроме того, 19 строчку топа заняла газета «Аргументы и факты на Енисее», став новичком рейтинга.
Отмечается, что рейтинг составлялся на основе данных за период с 1 января по 30 декабря 2025 года.