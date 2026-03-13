Воронежский «Факел-М» проиграл в Махачкале в молодежной лиге

13 марта в Махачкале на «Анжи-Арене» состоялся матч второго тура молодежной лиги (дивизион А) по футболу. Местное «Динамо-М» принимало воронежский «Факел-М». Уже на второй минуте Гасан Гитинов вывел хозяев вперед. Когда же на восьмой минуте Рамазан Магомедов закрепил перевес динамовцев, «огнеопасным» стало не до шуток. Увы, исправить ситуацию наши парни не смогли. Итог — 2:0 в пользу южан.