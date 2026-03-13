Ричмонд
В Калининграде заменят крышу на историческом здании областной больницы и перекрасят фасад

Объявлен тендер на 93,5 млн рублей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде ищут подрядчика для ремонта главного корпуса областной больницы на Клинической, 74а. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию фасад выкрасят в коричневые, бежевые и тёмно-розовые цвета. Кровлю выполнят из металлочерепицы. Работы должны вестись с учётом того, что объект имеет статус культурного наследия регионального значения.

Подрядчика определят после 23 марта. Работы необходимо выполнить до конца года.

О том, что здание нуждается в ремонте, заговорили в октябре прошлого года. Необходимые средства заложили в бюджете на 2026-й.