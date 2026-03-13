Когда придет Ночь предопределения и как ее провести

В этот день я советую провести ночь так: прочитать суры «Ясин» (для мирского благополучия) и «Аль-Мульк» (по хадисам, она защищает от могильных мук и будет заступаться в Судный день). Затем сто раз истигфар (покаяние), сто раз салават Пророку, сто раз восхваление Аллаха. После этого — пять пропущенных намазов. Если останутся силы и средства, дать милостыню, хотя бы 100 рублей. И все это с искренним сердцем и на том языке, который понимаете, потому что когда молитва осознанна, она трогает душу сильнее".