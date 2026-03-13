Когда придет Ночь предопределения и как ее провести

Скоро мусульмане всей России будут всматриваться в небо и особенно усиленно читать Коран. Наступит время Ляйлят-уль-Кадр — Ночи предопределения, которая, по священным текстам, лучше тысячи месяцев. Последователи ислама верят, что в эти часы ангелы спускаются на землю, а судьбы людей переписываются в «Книге Судеб». Но есть один нюанс: точная дата скрыта от верующих намеренно. Рассказываем, как ее определить, какие молитвы читать, что можно и нельзя делать и почему пророк призывал искать ее в последние 10 дней Рамадана.
Что произошло в эту ночь?
Ляйлят-уль-Кадр (Ночь могущества и предопределения) — самая значимая ночь в исламском календаре. Согласно преданию, именно в эту ночь в 610 году пророку Мухаммеду в пещере на горе Хира через архангела Джабраила были ниспосланы первые аяты Священного Корана, сура «Аль-Аляк». Ниспослание продолжалось 22 года и завершилось в 632 года (этот период называют «Танджимуль-Коран»), но именно эта ночь стала точкой отсчета.
Значимость Ляйлят-уль-Кадр подчеркнута отдельной 97-й сурой Корана «Аль-Кадр»:
«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь могущества. Откуда ты мог знать, что такое ночь могущества? Ночь могущества лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и Дух нисходят с дозволения их Господа по всем Его повелениям. Она благополучна вплоть до наступления зари».
«Тысяча месяцев» — это более 83 лет, целая человеческая жизнь. Любое благое деяние, считают мусульмане, совершенное в эту ночь (намаз, чтение Корана, милостыня, покаяние), по своей награде превосходит то, что человек мог бы сделать за 83 года непрерывного поклонения. В эту ночь на землю спускается множество ангелов, включая главного — Джабраила, и устанавливается атмосфера мира и спокойствия до самого рассвета.
Как определяют дату?
Мусульмане ориентируются на лунный календарь, поэтому даты каждый год меняются. В 2026 году Рамадан начался 17 февраля и завершится 19 марта. Ураза-байрам начнется 20 марта.
Ночь предопределения ожидается в одну из нечетных ночей последней декады месяца (21-ю, 23-ю, 25-ю, 27-ю или 29-ю). Духовные управления, опираясь на астрономические расчеты и хадисы, чаще всего указывают на 27-ю ночь. В 2026 году это ночь с 16 на 17 марта.
Однако точная дата скрыта намеренно, чтобы верующие проявляли усердие в поклонении все последние 10 дней, а не полагались только на одну ночь.
Какие есть «знаки свыше»?
В предании описываются и природные признаки, по которым можно распознать Ляйлят-уль-Кадр:
безоблачное и ясное небо;
температура не слишком жаркая и не слишком холодная;
отсутствие ветра либо легкий, умеренный ветер;
полная тишина, даже собаки редко лают;
солнце наутро всходит без ярких лучей, мягкое и красноватое.
Как провести Ночь предопределения?
Ляйлят-уль-Кадр — время усердной молитвы и размышлений, а не сна и развлечений. Верующим рекомендуется совершать дополнительные намазы, читать Коран — вдумчиво, страница за страницей и молиться, особенно о прощении. Можно давать милостыню (садака), даже небольшую.
Чего делать нельзя:
спать всю ночь;
смотреть телевизор, зависать в телефоне, слушать музыку;
сквернословить, сплетничать, обсуждать других;
заниматься бытовыми делами;
пропускать возможность сделать добро.
Комментарий
Тимур-хазрат Шабакаев, автор популярного блога «Исламские видеоуроки»:
"Ночь предопределения скрыта в последние 10 дней Рамадана, чтобы мы поклонялись все эти ночи, а не только одну. Это как акция от Аллаха для своих рабов. Представьте: вы прочитали пять пропущенных намазов и попали в Ляйлят-уль-Кадр. Это засчитывается, как будто вы 83 года возмещали пропущенные намазы. Или сто раз попросили прощения — как будто просили всю жизнь. Аллах очень щедр.
В этот день я советую провести ночь так: прочитать суры «Ясин» (для мирского благополучия) и «Аль-Мульк» (по хадисам, она защищает от могильных мук и будет заступаться в Судный день). Затем сто раз истигфар (покаяние), сто раз салават Пророку, сто раз восхваление Аллаха. После этого — пять пропущенных намазов. Если останутся силы и средства, дать милостыню, хотя бы 100 рублей. И все это с искренним сердцем и на том языке, который понимаете, потому что когда молитва осознанна, она трогает душу сильнее".
Кстати:
Фидья — искупление за невозможность держать пост по состоянию здоровья. В 2026 году за каждый пропущенный день установлена сумма 400 рублей.
Фитр-садака (милостыня разговения) в этом году составляет: для малоимущих — 200 рублей с человека, со средним достатком — 800 рублей, для тех, кто платит закят — 1200 рублей. Нисаб по серебру для выплаты фитр-садака — 120 тысяч рублей.