Красноярский турист рассказал о странных деталях в день пропажи Усольцевых

Спустя почти полгода после исчезновения семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье о своем походе в тот же день решился рассказать aif.ru красноярец Николай Зайцев. Опытный путешественник находился на маршруте 28 сентября 2025 года — именно тогда пропали супруги с пятилетней дочерью.
По словам Николая, он с друзьями приехал на стоянку в 10:30 утра. В тот момент площадка была пуста, автомобиля Усольцевых еще не было. Перед выходом на тропу группа встретила мужчину на квадроцикле, у которого уточнила дорогу. Туристы дошли до скалы Буратинка и частично в сторону Мальвинки. Николай подчеркнул, что за несколько часов в лесу они не встретили и не услышали ни одного человека, хотя лес был редким и хорошо просматривался.
Когда красноярцы вернулись к своей машине в 16:30, рядом уже стояла светлая Skoda, принадлежавшая семье Усольцевых. Других автомобилей на стоянке по-прежнему не было.
Еще одну странную деталь Николай заметил уже по пути домой. За их машиной из Кутурчина выехала подержанная иномарка. В поселке Мина водитель этого автомобиля остановился у магазина, купил бутылку минералки, после чего развернулся и поехал обратно в сторону тайги. Путешественник отметил, что погода в тот день оставалась сухой и теплой до 18:00, после чего начался сильный ливень.
Николай Зайцев сообщил, что сразу обратился в полицию, как только узнал об исчезновении семьи из новостей. Он передал следователям треки своего похода и был подробно допрошен.
Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы бесследно исчезли в конце сентября прошлого года в Партизанском районе. Масштабные поиски не принесли результатов, по факту их исчезновения расследуется уголовное дело.
Сейчас на Столбах ищут бывшего спецназовца Виктора Потаенкова. Мужчина не планировал длительную прогулку, тем не менее, его не могут найти уже четвертый день.