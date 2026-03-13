Красноярский турист рассказал о странных деталях в день пропажи Усольцевых

По словам Николая, он с друзьями приехал на стоянку в 10:30 утра. В тот момент площадка была пуста, автомобиля Усольцевых еще не было. Перед выходом на тропу группа встретила мужчину на квадроцикле, у которого уточнила дорогу. Туристы дошли до скалы Буратинка и частично в сторону Мальвинки. Николай подчеркнул, что за несколько часов в лесу они не встретили и не услышали ни одного человека, хотя лес был редким и хорошо просматривался.