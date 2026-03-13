Утвердили план территории для подъезда к Нововоронежской АЭС-2

Федеральное агентство лесного хозяйства утвердило документацию по планировке территории площадью 10,1789 га. Данное решение необходимо для изменения статуса участков Давыдовского лесничества — их переводят из лесного фонда в категорию земель промышленности и транспорта. Процедура затрагивает земли в границах Каширского и Лискинского муниципальных районов и является обязательным условием для легального начала строительных работ. Об этом региональное министерство лесного хозяйства сообщило 13 марта.