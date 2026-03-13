Утвердили план территории для подъезда к Нововоронежской АЭС-2

Федеральное агентство лесного хозяйства утвердило документацию по планировке территории площадью 10,1789 га. Данное решение необходимо для изменения статуса участков Давыдовского лесничества — их переводят из лесного фонда в категорию земель промышленности и транспорта. Процедура затрагивает земли в границах Каширского и Лискинского муниципальных районов и является обязательным условием для легального начала строительных работ. Об этом региональное министерство лесного хозяйства сообщило 13 марта.
Технические характеристики проекта предусматривают создание автодороги IV категории протяженностью около 10 км на участке Давыдовка — Аношкино. Согласно схеме территориального планирования Воронежской области, объект должен обеспечить прямое сообщение между указанными районами и Нововоронежем.
— Основная цель строительства — перераспределение транспортных потоков для снижения нагрузки на существующую дорожную сеть и обеспечение подъезда к промышленным площадкам атомной станции, — уточнили в ведомстве.