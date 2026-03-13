Депутаты приняли законопроект о штрафах до 45000 рублей за плохой интернет в Беларуси

Палата представителей приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 45 000 рублей за плохой интернет в Беларуси. Об этом сообщает Sputnik.by.
Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Александр Омельянюк обратил внимание, что качество мобильного интернета касается абсолютного большинства белорусов.
— Установлена ответственность сотовых операторов за некачественное предоставление такого вида услуг. Ответственность юридических лиц, естественно, высока, — заметил Омельянюк.
Из проекта закона, который опубликован на Национальном правовом портале, в статью 23.1 Кодекса об административных нарушениях добавлен еще один пункт:
«Нарушение оператором сотовой подвижной электросвязи требований законодательства к охвату территории Республики Беларусь услугами сотовой подвижной электросвязи и их качеству».
В названном пункте штраф будет зависеть от конкретной ситуации. Он может составить до 100 базовых величин, или до 4500 рублей (в марте 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей), до 400 базовых, или до 18 000 рублей и даже до тысячи базовых — 45 000 рублей.
