Власти Калининградской области стремятся улучшить условия жизни бездомных животных

Поддержка приютов для животных — приоритет для регионального правительства, власти стремятся улучшить условия жизни безнадзорных животных в Калининградской области. Об этом сказал министр сельского хозяйства Артем Иванов, который вместе с представителями Службы ветеринарии побывал в реабилитационном центре «Славянское». Ранее с руководителем этого учреждения прошла встреча.
Как сообщает пресс-служба правительства, руководитель приюта Екатерина Ублинская организовала экскурсию.
Она рассказала о необходимости проведения регулярных просветительских мероприятий среди жителей региона, чтобы повышать ответственность за судьбу питомцев. По ее словам, более 70% всех собак из приюта когда-то были домашними.
В приюте «Славянское» в Гурьевском районе, который основан в 1997 году, сегодня живет более 200 собак и 20 кошек.
Власти такие гражданские инициативы готовы поддерживать.