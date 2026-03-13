Ричмонд
Власти Калининградской области стремятся улучшить условия жизни бездомных животных

Важный момент не только условия содержания, но и ответственность хозяев.

Источник: Комсомольская правда

Поддержка приютов для животных — приоритет для регионального правительства, власти стремятся улучшить условия жизни безнадзорных животных в Калининградской области. Об этом сказал министр сельского хозяйства Артем Иванов, который вместе с представителями Службы ветеринарии побывал в реабилитационном центре «Славянское». Ранее с руководителем этого учреждения прошла встреча.

Как сообщает пресс-служба правительства, руководитель приюта Екатерина Ублинская организовала экскурсию.

Она рассказала о необходимости проведения регулярных просветительских мероприятий среди жителей региона, чтобы повышать ответственность за судьбу питомцев. По ее словам, более 70% всех собак из приюта когда-то были домашними.

В приюте «Славянское» в Гурьевском районе, который основан в 1997 году, сегодня живет более 200 собак и 20 кошек.

Власти такие гражданские инициативы готовы поддерживать.