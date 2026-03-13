Власти Калининградской области стремятся улучшить условия жизни бездомных животных

Поддержка приютов для животных — приоритет для регионального правительства, власти стремятся улучшить условия жизни безнадзорных животных в Калининградской области. Об этом сказал министр сельского хозяйства Артем Иванов, который вместе с представителями Службы ветеринарии побывал в реабилитационном центре «Славянское». Ранее с руководителем этого учреждения прошла встреча.