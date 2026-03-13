Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фуры стоят на границе по две недели: электронная очередь не решила проблему калининградских перевозчиков

Планируется открыть новый накопитель для грузовиков.

Источник: Клопс.ru

Разрыв между электронной очередью и фактическим прохождением границы для калининградских грузовиков достигает двух недель. Об этом сообщил член правления Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) Сергей Гоз на заседании профильного комитета Калининградской торгово-промышленной палаты в четверг, 12 марта.

«Пока не получается внедрить те предложения, которые мы озвучивали от профильного сообщества», — отметил эксперт.

По словам Гоза, региональные власти пытаются улучшить систему, однако многие вопросы требуют решения на федеральном уровне.

«Отдельное спасибо министерству инфраструктуры и развития, что они со своей стороны предпринимают максимальные усилия, чтобы каким-то образом этот механизм отладить», — добавил представитель отрасли.

Ожидается, что частично решить проблему должен новый накопитель для грузового транспорта в районе Чернышевского. Он будет рассчитан примерно на 200 машин. Фуры перестанут скапливаться на дорогах, а водители смогут ожидать своей очереди в оборудованной зоне. Сейчас у дальнобойщиков нет возможности даже сходить в нормальный туалет.

Калининградский бизнес рассчитывает на более дешёвые грузоперевозки через порт Пионерского.