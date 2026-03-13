Фуры стоят на границе по две недели: электронная очередь не решила проблему калининградских перевозчиков

Ожидается, что частично решить проблему должен новый накопитель для грузового транспорта в районе Чернышевского. Он будет рассчитан примерно на 200 машин. Фуры перестанут скапливаться на дорогах, а водители смогут ожидать своей очереди в оборудованной зоне. Сейчас у дальнобойщиков нет возможности даже сходить в нормальный туалет.