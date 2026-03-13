Дом купца Михайлова в Ростове признали выявленным ОКН

Дом купца Михайлова в Ростове-на-Дону признали выявленным объектом культурного наследия (ОКН), рассказали в соцсетях представители движения «МойФасад».
Речь идет о здании на Социалистической, 17 (ранее это была Никольская, 33). Дом возвели примерно в конце 1880 годов, с 1890 в нем жил купец Алексей Михайлов.
Ростовчанин был благотворителем, а также занимал должность старосты храма Всех Святых на городском кладбище. К слову, сейчас на месте кладбища находятся Дворец Спорта, стоянка и иные постройки.
С 1915 года дом перешел сыну купца — Василию Михайлову.
— Несмотря на то, что фасад домика изрядно обветшал, внешне он выглядит крепким. В 2000 годы демонтировали входную дверь и арку с деревянными воротами. При этом сохранились первоначальный лепной декор и кованый козырек, — добавили в движении «МойФасад».
В публикации уточнили, что старинное здание на улице Социалистической внесли в список выявленных объектов культурного наследия 29 декабря 2025 года, но защитники городской архитектуры узнали об этом только сейчас.
