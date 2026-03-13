Из-за пастреллеза Казахстан ввел запрет на поставки омской молочки и мяса

Из-за вспышек патереллеза у крупного рогатого скота соседнее государство, Республика Казахстан, ввело ограничения на поставки из Омской области молока, мяса, молочной и мясной продукции. Также на территорию Казахстана запрещен ввоз сельскохозяйственных животных. О введении ограничений со ссылкой на Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан сообщил Россельхознадзор.
Согласно распоряжению казахстанского ведомства, также запрещен ввоз генетического материала, полученного от омских сельхозживотных и любой продукции, сырья и изделий, не прошедших термическую обработку.
Кроме того, под запретом поставки б/у оборудования для содержания, убоя и переработки живтных, охотничьи трофеи, корма и кормовые добавки животного происхождения, не прошедшие термическую обработку. Причем речь идет как о продукции, произведенной в самой Омской области, так и о продукции, проследовавшей через нее транзитом.
Помимо Омской области, аналогичные ограничения введены в отношении Алтайского Края и Республики Алтай, Новосибирской области и Забайкальского края. Во всех этих регионах зарегистрированы вспышки пастереллеза.
Напомним, на территории Омской области заболевание выявлено на территории двух населенных пунктах Москаленского района, а также в селе Троицкое.
Ранее мы сообщали, что в Омской области выявлены новые очаги бешенства.