Ученый Раджаб: свет от экранов смартфонов вечером вредит сну

«То, что мы двигаемся очень мало, — это точно. И то же можно сказать о голодании. Голод был естественным состоянием людей в течение многих тысяч лет. Это голод, который мотивировал нас искать еду, а значит двигаться. Так что голод — естественное состояние. Сейчас многими учеными доказано, что мы переедаем: у нас очень калорийное питание. И если мы сократим на 10% калораж, то наша жизнь автоматически продлевается, а состояние здоровья улучшается», — заключила она.