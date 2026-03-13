Ученый Раджаб: свет от экранов смартфонов вечером вредит сну

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Вечером мозг воспринимает свет от телевизора и электронных гаджетов как дневной, что ведет к нарушениям выработки мелатонина, от которого зависит качество сна. Об этом на XIII Международном форуме «Сон-2026», проходящем в Москве во Всемирный день сна, сообщила Анна Раджаб, клинический генетик-консультант подразделения группы компаний VPS Healthcare в Омане.
Всемирный день сна отмечается ежегодно в марте в пятницу, предшествующую дню весеннего равноденствия. В 2026 году это пятница, 13 марта. В МГУ накануне началась работа трехдневного XIII Международного форума «Сон-2026», который в 2026 году посвящен 100-летию открытия российскими учеными феномена «быстрого» сна.
«Люди ложились спать, когда темнело. А сейчас у нас есть электричество, экраны телевизоров, электронных гаджетов. Наша мозговая система воспринимает этот свет как дневной. Это большая проблема для того, чтобы мелатонин правильно работал», — сказала она, выступая на форуме по ВКС.
Ученый также указала на негативное воздействие стресса: напряжение на работе и чтение тревожных новостей влияют на качество ночного отдыха.
«То, что мы двигаемся очень мало, — это точно. И то же можно сказать о голодании. Голод был естественным состоянием людей в течение многих тысяч лет. Это голод, который мотивировал нас искать еду, а значит двигаться. Так что голод — естественное состояние. Сейчас многими учеными доказано, что мы переедаем: у нас очень калорийное питание. И если мы сократим на 10% калораж, то наша жизнь автоматически продлевается, а состояние здоровья улучшается», — заключила она.