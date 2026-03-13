Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 14 марта 2026

Электричество пропадет в домах, расположенных на улице Багратиона, Захарова, Радищева, Щапова, Фрунзе, Баумана, Розы Люксембург и других. Но не переживайте! Без удобств придется провести совсем немного — около 30 минут или часа, все зависит от адреса.