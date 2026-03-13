Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 14 марта 2026

Отключение света в Иркутске 14 марта 2026 года коснется Правобережного, Ленинского и Свердловского районов. Согласно информации, опубликованной в канале «Свет 38», это необходимо для проведения неотложных работ на сетях.
Отключение света в Иркутске 14 марта 2026.
Электричество пропадет в домах, расположенных на улице Багратиона, Захарова, Радищева, Щапова, Фрунзе, Баумана, Розы Люксембург и других. Но не переживайте! Без удобств придется провести совсем немного — около 30 минут или часа, все зависит от адреса.
Более подробная информация об отключении света в Иркутске 14 марта 2026 года представлена в фотокарточках ниже.
Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38».
Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что яркая и жизнерадостная девушка столкнулась с серьезным испытанием — онкологией. Сибирячка нашла в себе силы пройти через сложное лечение и вернуться к полноценной жизни. Подробности истории.