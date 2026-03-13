Красноярец Алексей Бугаев взял бронзовую медаль на Паралимпиаде

Горнолыжник Алексей Бугаев из Красноярска взял бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Италии.
Он занял третье место в гигантском слаломе. Алексей Бугаев выступает в классе LW6/8−2, среди атлетов с поражением одной верхней конечности. По итогам двух попыток он показал результат 2 минуты, 11,14 секунды.
Первое место занял представитель сборной Франции Артур Боше с результатом 2 минуты, 07,76 секунды. Второе получил швейцарец Робин Кюш.
Эта медаль стала восьмой в копилке российской сборной.
Напомним, ранее тренер паралимпийца Бугаева назвал спортсмена несгибаемым.