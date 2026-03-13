Ричмонд
Школьникам в Нестерове рассказали правду о русском мате

С мальчиками и девочками поговорили о вреде сквернословия.

В Нестерове побывала координатор калининградского отделения Всероссийского движения «Россия без сквернословия» Татьяна Василевская. Она с коллегами провела встречу со школьниками в молодежном центре «Платформа». Об этом сообщает Калининградская епархия.

На уроке побывали дети из Замковской школы Нестеровского района. Семиклассникам показали ролик «Вся правда о “русском” мате». Фильм рассказывает о происхождении матерных слов, их влияние на физическую, психологическую, социальную и духовную сферу человека.

В епархии отметили, что красиво и грамотно говорить способен волевой, дисциплинированный, сильный человек.

Ребятам раздали тематические значки.