Школьникам в Нестерове рассказали правду о русском мате

В Нестерове побывала координатор калининградского отделения Всероссийского движения «Россия без сквернословия» Татьяна Василевская. Она с коллегами провела встречу со школьниками в молодежном центре «Платформа». Об этом сообщает Калининградская епархия.
На уроке побывали дети из Замковской школы Нестеровского района. Семиклассникам показали ролик «Вся правда о “русском” мате». Фильм рассказывает о происхождении матерных слов, их влияние на физическую, психологическую, социальную и духовную сферу человека.
В епархии отметили, что красиво и грамотно говорить способен волевой, дисциплинированный, сильный человек.
Ребятам раздали тематические значки.