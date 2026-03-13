Нижегородскую канатную дорогу закроют на девять дней с 14 марта

Работа канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и город Бор, будет приостановлена с 14 по 22 марта. Об этом сообщили в АО «Нижегородские канатные дороги».
Остановка движения связана с проведением плановых технических работ. Специалистам предстоит заменить подшипниковый узел возвратного шкива на станции «Нижегородская». Как пояснили в компании, это необходимая мера для обеспечения надежной и бесперебойной работы оборудования, продления срока его службы и поддержания высокого уровня безопасности пассажирских перевозок.
На время вынужденных каникул для пассажиров предусмотрены компенсационные меры. Срок действия обычных проездных билетов будет автоматически продлен на 9 календарных дней. Льготные проездные продолжат действовать в обычном режиме, их продление не требуется.
Возобновить перевозку пассажиров планируется с 23 марта. Следить за актуальной информацией о работе канатной дороги можно по телефону автоинформатора: