Нижегородскую канатную дорогу закроют на девять дней с 14 марта

Срок действия обычных проездных билетов будет автоматически продлен.

Источник: Комсомольская правда

Работа канатной дороги, соединяющей Нижний Новгород и город Бор, будет приостановлена с 14 по 22 марта. Об этом сообщили в АО «Нижегородские канатные дороги».

Остановка движения связана с проведением плановых технических работ. Специалистам предстоит заменить подшипниковый узел возвратного шкива на станции «Нижегородская». Как пояснили в компании, это необходимая мера для обеспечения надежной и бесперебойной работы оборудования, продления срока его службы и поддержания высокого уровня безопасности пассажирских перевозок.

На время вынужденных каникул для пассажиров предусмотрены компенсационные меры. Срок действия обычных проездных билетов будет автоматически продлен на 9 календарных дней. Льготные проездные продолжат действовать в обычном режиме, их продление не требуется.

Возобновить перевозку пассажиров планируется с 23 марта. Следить за актуальной информацией о работе канатной дороги можно по телефону автоинформатора: 8 (831) 411−10−09, на официальном сайте или в Telegram-боте @NCD_Information_bot.