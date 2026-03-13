Легендарный предводитель викингов: в поселении Кауп отпразднуют День Рагнара Лодброка

Поселение викингов Кауп под Зеленоградском в субботу, 28 марта, приглашает отпраздновать День Рагнара Лодброка — легендарного датского конунга. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
«Это был один из королей Дании и Швеции XVIII-IX веков. Предводитель викингов, человек, именующий себя прямым потомком Бога Одина. Многочисленные саги и легенды о нём дошли до наших дней, и мы приглашаем вас услышать о них в окружении настоящих жителей Средневековья», — рассказывают устроители.
Гости поселения смогут освоить средневековые ремесла и научиться азам строевой подготовки, поучаствовать в индивидуальных поединках, проверить себя на меткость в метании топоров, а также посоревноваться в конкурсах на силу и ловкость.
В финале участников праздника ждёт огненное представление «Сердце дракона», а перед шоу можно прогуляться по городищу, посетить музей оружия и множество других тематических локаций, пройти мастер-класс по ходулям, кузнечному делу или изготовлению свечей, а также отведать блюда средневековой кухни.
Начало в 17:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».