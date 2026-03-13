Легендарный предводитель викингов: в поселении Кауп отпразднуют День Рагнара Лодброка

«Это был один из королей Дании и Швеции XVIII-IX веков. Предводитель викингов, человек, именующий себя прямым потомком Бога Одина. Многочисленные саги и легенды о нём дошли до наших дней, и мы приглашаем вас услышать о них в окружении настоящих жителей Средневековья», — рассказывают устроители.