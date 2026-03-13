Объединение создателей «Кириешек» Штенгеловых* внесли в список террористов

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Объединение, членами которого являются создатели «Яшкино» и «Кириешек» Николай и Денис Штенгеловы*, внесено в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Объединение, членами которого являются Штенгелов Денис Николаевич*, 14.05.1972 года рождения, уроженец города Томска, и Штенгелов Николай Васильевич*, 28.07.1951 года рождения, уроженец Запорожской области», — говорится в перечне.
Ранее суд по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых* и обратил в собственность РФ акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»), более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы* вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов* и его сын Денис Штенгелов*, являющийся гражданином Австралии, а также АО «Кондитерус Ком». В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад.
Среди торговых марок, принадлежащих группе компаний «КДВ», бренды «Кириешки» и «Яшкино».
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Объединение, признанное террористическим на территории РФ.