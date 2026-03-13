Объединение создателей «Кириешек» Штенгеловых* внесли в список террористов

Ранее суд по иску Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых* и обратил в собственность РФ акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»), более 21 миллиард рублей доходов которой Штенгеловы* вывели за рубеж с 2022 года. Ответчиками по иску выступали гражданин Украины Николай Штенгелов* и его сын Денис Штенгелов*, являющийся гражданином Австралии, а также АО «Кондитерус Ком». В качестве заинтересованных лиц указаны 58 компаний. Отец и сын покинули Россию более десяти лет назад.