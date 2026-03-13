Путин отправил на повышение троих судей в Волгограде и области

Президент России Владимир Путин Указом от 13 марта 2026 года № 157 сменил председателя Октябрьского районного суда Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», на эту должность назначена Татьяна Щербинина.
Тем же Указом глава государства назначил на должность судьи Волгоградского областного суда Анну Промышлину. Ранее Анна Сергеевна отправляла правосудие в Центральном районном суде Волгограда.
С должности судьи Краснооктябрьского районного суда Волгограда на должность заместителя председателя этого же суда перешла, согласно Указу, Екатерина Миткина.
Галина Бураева назначена судьей Советского районного суда Волгограда.