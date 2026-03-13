Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назначил новых судей в Волгоградской области

Президент утвердил кадровые изменения в нескольких судах региона.

Источник: Комсомольская правда

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении новых судей в Волгоградской области, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд. Эти кадровые решения затронули как областной суд, так и районные инстанции.

Согласно указу от 13 марта 2026 года № 157, Анна Перемышлина теперь займет пост судьи Волгоградского областного суда. Председателем Октябрьского районного суда стала Татьяна Щербинина. В Краснооктябрьском районном суде заместителем председателя назначили Екатерину Митину. А в Советском районном суде судейские полномочия получила Галина Бураева.