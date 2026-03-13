Глава Храброво назвал одну из главных проблем авиаотрасли

По словам Корытного, сейчас в российском авиапарке насчитывается 1 191 самолёт и 933 вертолёта. Обновление происходит медленно: в 2025 году в реестр внесли 52 воздушных судна, а в 2026-м планируется ввод всего шести самолётов и 48 вертолётов.