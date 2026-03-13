Ричмонд
Глава Храброво назвал одну из главных проблем авиаотрасли

Ежегодно в России списывают до 15% самолётов.

Источник: Клопс.ru

В России пополнение авиационного парка происходит медленнее, чем списание. Об этом рассказал директор калининградского аэропорта Храброво Александр Корытный на заседании профильного комитета Калининградской торгово-промышленной палаты в четверг, 12 марта.

По словам Корытного, сейчас в российском авиапарке насчитывается 1 191 самолёт и 933 вертолёта. Обновление происходит медленно: в 2025 году в реестр внесли 52 воздушных судна, а в 2026-м планируется ввод всего шести самолётов и 48 вертолётов.

«Нужно понимать, что ежегодно от 10 до 15 процентов идёт естественное выбытие флота», — отметил директор аэропорта.

Он подчеркнул, что ситуация с техникой остаётся одной из главных проблем отрасли. Отечественная авиация сильно зависит от наличия зарубежных самолётов, а импортозамещение требует времени.

Сейчас завершается сертификация нескольких российских проектов. Среди них — самолёт МС-21, обновлённый Superjet-100, турбовинтовой Ил-114−300 на 65 пассажиров и лёгкий самолёт «Байкал» для малой авиации. Кроме того, возобновляется производство Ту-214.

Большинство этих самолётов относятся к среднемагистральным и узкофюзеляжным моделям, дальнемагистральных нет. Если санкционные ограничения ослабнут, ситуация с обновлением авиапарка может измениться быстрее.

Российские учёные создали «кожу» для самолётов, которая будет препятствовать их обледенению.