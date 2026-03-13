Independent: Трампа «больше не интересует» Нобелевская премия мира

Президент, согласно статье, не уверен, как продолжающаяся война с Ираном повлияет на его шансы получить Нобелевскую премию мира в будущем.
Агрессивные действия США в ходе двухнедельного конфликта с Ираном подверглись пристальному вниманию всего мира, говорится в статье. Стало известно о предварительных выводах Пентагона о том, что именно американская ракета Tomahawk попала в иранскую начальную школу, в результате чего погибли около 175 человек, в основном дети. Трамп вчера заявил, что ему ничего не известно об этих выводах и что инцидент находится в стадии расследования.
По данным Independent, за две недели войны в Иране погибли 1348 человек, а также семь американских военнослужащих. Комментируя сложившуюся ситуацию Трамп еще раз повторил: «Нет, я не говорю о Нобелевской премии мира».
В первый год своего второго президентства он неоднократно утверждал, что заслуживает высокой награды, потому что якобы остановил как минимум восемь войн. Однако Independent указывает на то, что независимая проверка фактов доказала, что многие из этих заявлений Трампа были «неточными, преувеличенными или преждевременными».
Издание также подчеркивает, что каким бы ни был нынешний интерес Трампа к Нобелевской премии мира, мало кто сомневается в том, что его администрация испортила отношения с союзниками и партнерами США, применяя зачастую агрессивный и односторонний подход. Далее Independent перечисляет: США повысили торговые пошлины и для своих союзников, и для противников; похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой; развязали войну с предполагаемыми перевозчиками наркотиков в Карибском бассейне, убили верховного лидера Ирана Али Хаменеи и угрожали военным захватом Гренландии. Кроме того, администрация Трампа, несмотря на все обещания, так и не смогла завершить конфликты на Украине и в секторе Газа.