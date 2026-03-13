Independent: Трампа «больше не интересует» Нобелевская премия мира

Издание также подчеркивает, что каким бы ни был нынешний интерес Трампа к Нобелевской премии мира, мало кто сомневается в том, что его администрация испортила отношения с союзниками и партнерами США, применяя зачастую агрессивный и односторонний подход. Далее Independent перечисляет: США повысили торговые пошлины и для своих союзников, и для противников; похитили президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой; развязали войну с предполагаемыми перевозчиками наркотиков в Карибском бассейне, убили верховного лидера Ирана Али Хаменеи и угрожали военным захватом Гренландии. Кроме того, администрация Трампа, несмотря на все обещания, так и не смогла завершить конфликты на Украине и в секторе Газа.