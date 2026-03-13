В Челябинском зоопарке проснулись медведи

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар — РИА Новости. Медведи, проживающие в зоопарке Челябинка, вышли из спячки, сообщили РИА Новости в зоопарке.
«Вчера у нас официально проснулись бурые медведи. Медведи у нас просыпаются обычно в первой половине марта. Обычно при устойчивой плюсовой температуре начинают выходить из берлоги», — сказала собеседница агентства.
Она отметила, что около двух лет назад один из медведей — Малыш — проснулся в конце февраля.
По данным зоопарка, проснувшийся медведь Малыш вышел из своего вольера, огляделся, ничего не понял и решил, что начать чесаться — определенно лучшая идея.
«Шкода, хоть и самая молодая, но при этом как будто самая заспанная… Бусинка из своего домика явилась так, будто ей буквально всю зиму не давали спать», — говорится в сообщении зоопарка в соцсети «ВКонтакте».