Ричмонд
-1°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинском зоопарке проснулись медведи

В Челябинском зоопарке бурые медведи вышли из спячки.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 13 мар — РИА Новости. Медведи, проживающие в зоопарке Челябинка, вышли из спячки, сообщили РИА Новости в зоопарке.

«Вчера у нас официально проснулись бурые медведи. Медведи у нас просыпаются обычно в первой половине марта. Обычно при устойчивой плюсовой температуре начинают выходить из берлоги», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что около двух лет назад один из медведей — Малыш — проснулся в конце февраля.

По данным зоопарка, проснувшийся медведь Малыш вышел из своего вольера, огляделся, ничего не понял и решил, что начать чесаться — определенно лучшая идея.

«Шкода, хоть и самая молодая, но при этом как будто самая заспанная… Бусинка из своего домика явилась так, будто ей буквально всю зиму не давали спать», — говорится в сообщении зоопарка в соцсети «ВКонтакте».