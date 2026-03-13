Назначен главный связист ГУ МВД России по Ростовской области

Центр информационных технологий, связи и защиты информации ГУ МВД России по Ростовской области возглавил капитан внутренней службы Станислав Хараберюш. Нового руководителя представил начальник донского главка полиции, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.
— Новый руководитель хорошо знаком со спецификой работы подразделения, ведь именно в нем он начал свой служебный путь, — отметил Александр Речицкий.
Начальник ГУ МВД России по Ростовской области добавил, что сотрудники службы связи должны всегда оперативно реагировать на современные технологические вызовы, активно осваивать и внедрять новые цифровые решения, а также постоянно совершенствовать профессиональные навыки.
Станислав Хараберюш в 2019 году окончил Воронежский институт МВД России по специальности «Специальные радиотехнические системы». Службу в органах внутренних дел начал в 2019 году.
На протяжении семи лет он проходил службу в Центре информационных технологий, связи и защиты информации ГУ МВД России по Ростовской области. С 2025 года был заместителем начальника центра.
За успехи в службе награжден медалями МВД России «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» III степени.
