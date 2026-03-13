Ричмонд
Музей «Новая синагога» вошёл в шорт-лист всероссийской премии, которую дают за успехи в развитии внутреннего туризма

На первом этапе победителя выбирали открытым голосованием.

Источник: Клопс.ru

Калининградский музей «Новая синагога» вошёл в шорт-лист премии «Маршрут построен», которую дают за успехи в развитии внутреннего туризма. Организацию отметили в категории «Культурно-исторический туризм». Об этом «Клопс» рассказала директор «Новой синагоги» Юлия Ойсбойт.

«Маршрут построен» — ежегодная всероссийская туристическая премия медиагруппы «Комсомольская правда». Её вручают в 23 категориях, среди которых автотуризм, агротуризм, гастротуризм.

«Главной целью участия для нас была возможность подчеркнуть на всероссийском уровне историческое и культурное наследие Калининграда, — рассказала Юлия Ойсбойт. — Мы современный и молодой музей. Своим примером хотели показать, как привлекаем разные аудитории, вдохновляем посетителей на межкультурный и межконфессиональный диалог».

Она добавила, что этот год в России признан Годом единства народов. «В российском контексте еврейская история — это неотъемлемая часть истории страны», — считает директор музея.

Конкурс проходит в два этапа: сначала за участников голосуют обычные люди, а потом жюри выбирает лучшего среди фаворитов. «Новая синагога» вошла в шорт-лист по результатам первого тура.

В премии участвуют проекты из разных регионов России. Так, в категории «культурно-исторический туризм» представлены:

Анненкирхе (Санкт-Петербург), Туристский поезд «Жигулевские выходные» (Москва), Туристский поезд «По Золотому кольцу» (Москва), Горный парк «Рускеала» (Карелия), Морской фестиваль «Путём Рюрика» (Ленобласть), Азовский музей-заповедник (Ростов), Проект «Лермонтовские Тарханы. Век XXI» (Пензенская область), Музей «Дюльбер» (Ялта), Музей сатиры и юмора имени Остапа Бендера (Козьмодемьянск).

Всего участников более ста. Есть в их числе и другие проекты из Калининградской области: экскурсия по историческому центру Черняховска; проект «Вечерний Черняховск»; экскурсия «Музыка под звёздами Кёнигсберга: ноты истории» и маршрут «Сквозь пыль веков».

Среди калининградских проектов «Новая синагога» голосов набрала больше всех. В общем топе участников она на четвёртом месте. По словам Юлии Ойсбойт, достичь такого результата удалось благодаря надёжной команде, поддержке партнёров и вере в значимость собственной работы.

Тройка финалистов:

Тур «Древний Аркаим: загадочный и неизведанный» (Екатеринбург), Театр «Русская песня» (Москва), Азовский музей-заповедник (Азов).

Кто в итоге будет удостоен премии, жюри определит в апреле.

Калининград стал популярным направлением для путешествий российских еврейских семей, заявил глава Федерации еврейских общин России.