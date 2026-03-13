Калининградец получил 3,5 года колонии за истязания восьмилетней дочери

Отмечается, что ранее К. уже был приговорен к реальному лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. В судебном заседании он свою вину признал частично и пояснил, что ударил ребенка ремнём за плохо выполненное домашнее задание. Однако его виновность была доказана показаниями свидетелей и потерпевшей.