Калининградец получил 3,5 года колонии за истязания восьмилетней дочери

Суд приговорил калининградца к 3,5 года колонии за истязания 8-летней дочери.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 13 мар — РИА Новости. Багратионовский районный суд в Калининградской области приговорил мужчину, систематически избивавшего дочь на испорченные тетради и плохую уборку, к 3,5 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в период с 8 по 12 ноября 2024 года К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически причинял физические и психические страдания своей 8-детней дочери путем нанесения побоев. Как правило, поводом для избиения служило недовольство качеством уборки, потраченные денежные средства и испорченные школьные тетради.

Суд квалифицировал действия К. по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание», статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

«Приговором Багратионовского районного суда К. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в Telegram-канале областного суда.

Кроме того, с К. в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Отмечается, что ранее К. уже был приговорен к реальному лишению свободы за причинение тяжкого вреда здоровью. В судебном заседании он свою вину признал частично и пояснил, что ударил ребенка ремнём за плохо выполненное домашнее задание. Однако его виновность была доказана показаниями свидетелей и потерпевшей.