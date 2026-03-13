На Дону собираются ужесточить наказание за незаконный вывоз мусора

Вопросы обсудили на заседании комитета Заксобрания по законодательству, говорится в сообщении пресс-службы донского парламента. В частности, депутаты рассмотрели законопроект, уточняющий ответственность транспортных компаний. Если перевозчик не вводит строго оговоренное количество машин на маршруте или срывает график рейсов за квартал, последуют санкции. Наказывать будут и за отключенную навигацию на транспорте, и за молчание: компании обязаны вовремя предупреждать власти и автовокзалы об изменении тарифов. Штраф за такие нарушения составит от 10 до 15 тысяч рублей.
Еще одна законодательная новелла касается так называемых «серых» возчиков мусора, которые выбрасывают отходы вне специально отведенных для этого мест. Отдельно парламентарии затронули больную тему — несанкционированные свалки. Сейчас за выброс отходов в лесополосы и реки юридических лиц могут наказывать рублем и даже конфисковать технику, на которой они вывозят мусор, при повторном нарушении. А вот физические лица, которые нередко стоят за этими рейсами, остаются безнаказанными. Донские депутаты подготовили обращение на федеральный уровень с предложением распространить конфискацию транспортных средств на всех нарушителей независимо от статуса.
Окончательное решение по всем вопросам примут 18 марта на очередном заседании Законодательного собрания Ростовской области.