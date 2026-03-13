На Дону собираются ужесточить наказание за незаконный вывоз мусора

Еще одна законодательная новелла касается так называемых «серых» возчиков мусора, которые выбрасывают отходы вне специально отведенных для этого мест. Отдельно парламентарии затронули больную тему — несанкционированные свалки. Сейчас за выброс отходов в лесополосы и реки юридических лиц могут наказывать рублем и даже конфисковать технику, на которой они вывозят мусор, при повторном нарушении. А вот физические лица, которые нередко стоят за этими рейсами, остаются безнаказанными. Донские депутаты подготовили обращение на федеральный уровень с предложением распространить конфискацию транспортных средств на всех нарушителей независимо от статуса.