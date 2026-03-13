Ричмонд
Шри-Ланка попросила Россию помочь с поставками топлива

Власти островного государства рассчитывают начать импорт энергоресурсов из РФ.

Источник: Клопс.ru

Шри-Ланка обратилась к России с просьбой помочь организовать поставки топлива в страну. Об этом сообщает издание Newswire со ссылкой на заявление МИД островного государства.

Вопрос обсуждался на встрече главы внешнеполитического ведомства Шри-Ланки Виджиты Херата с послом России в Коломбо Леваном Джагаряном. Стороны говорили о возможности начала импорта российских энергоресурсов.

Как отмечает издание, российский дипломат пообещал передать просьбу правительству и наладить взаимодействие с профильными ведомствами. По его словам, Москва готова оказать поддержку Шри-Ланке при необходимости.

На фоне напряжённости на мировом энергорынке Минфин США ранее разрешил покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. Послабление действует до 11 апреля и касается около 100 млн баррелей. Ситуация на рынке обострилась на фоне конфликта Израиля и США с Ираном. Из-за напряжённости почти остановилось судоходство через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов поставок нефти из стран Персидского залива. На этом фоне цены на нефть марки Brent в понедельник поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года. Рост составил около 29−31%.

Эксперты перечислили продукты, которые могут исчезнуть с магазинных полок из-за войны на Ближнем Востоке.

