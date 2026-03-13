Шри-Ланка попросила Россию помочь с поставками топлива

На фоне напряжённости на мировом энергорынке Минфин США ранее разрешил покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые были погружены на суда по состоянию на 12 марта. Послабление действует до 11 апреля и касается около 100 млн баррелей. Ситуация на рынке обострилась на фоне конфликта Израиля и США с Ираном. Из-за напряжённости почти остановилось судоходство через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов поставок нефти из стран Персидского залива. На этом фоне цены на нефть марки Brent в понедельник поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года. Рост составил около 29−31%.