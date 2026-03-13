Ричмонд
Калининградец вёз из Литвы почти 200 граммов кокаина в строительной маске — получил 8 лет колонии

Нестеровский районный суд Калининградской области вынес приговор жителю областного центра, который пытался ввезти в.

Источник: KaliningradToday

Россию крупную партию наркотиков и сбыть их. 18 ноября 2024 года мужчина приобрёл в Литве 196,2 грамма кокаина, спрятал в строительную маску на верхней полке грузовика и поехал через границу. Но на таможне его остановили сотрудники Пограничного управления ФСБ — наркотики нашли при личном досмотре.

В суде подсудимый полностью признал вину. Суд квалифицировал его действия как контрабанду наркотиков в крупном размере и покушение на сбыт. При назначении наказания учли смягчающие обстоятельства: признание вины, активное содействие следствию, состояние здоровья, двоих малолетних детей и положительные характеристики.

Приговор — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Решение пока не вступило в законную силу.