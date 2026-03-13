Калининградец вёз из Литвы почти 200 граммов кокаина в строительной маске — получил 8 лет колонии

Россию крупную партию наркотиков и сбыть их. 18 ноября 2024 года мужчина приобрёл в Литве 196,2 грамма кокаина, спрятал в строительную маску на верхней полке грузовика и поехал через границу. Но на таможне его остановили сотрудники Пограничного управления ФСБ — наркотики нашли при личном досмотре.