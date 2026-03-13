77-летний американец хочет объехать вокруг света на мотоцикле

Пенсия — это совсем не повод укрыться теплым пледом или зарыться по макушку в грядки с цветами. Для некоторых это стимул наконец-то пожить для себя и устроить себе, возможно, самое большое приключение в жизни. Так сделал Стивен Барнетт. Сейчас ему 77 лет, и он намерен установить рекорд как самый пожилой мужчина, совершивший кругосветное путешествие на мотоцикле.
Свой первый мотоцикл Стивен получил в 15 лет. Сначала гонял по окрестностям Лос-Анджелеса, в котором жил, потом замахнулся на другие страны. В результате за последние полвека он сложил в свою мотоциклетную копилку почти 80 государств, где-то на полпути этого списка переехав в Панаму.
На днях из своего нового дома он вылетел в Мадрид, откуда планирует отправится в путешествие по 27 странам, преодолев больше 80 тысяч километров пути. По предположению пенсионера, дорога займет у него не меньше года, и он понятия не имеет, что с ним произойдет в пути.
О таком путешествии Барнетт думал не один год. Все началось с того, как он прочитал статью о Бриджит Маккатчен, которая претендовала на звание самой молодой женщины, совершившей одиночное кругосветное путешествие на мотоцикле. Он даже встретился с ней в Панаме в декабре 2022 года, примерно за год до того, как она успешно завершила путешествие.
«Я сказал: “Подождите-ка. Если она может это сделать, будучи самой молодой женщиной, почему я не могу, будучи самым старым мужчиной?”», — вспоминает Стивен в беседе с журналистом CNN.
Поболтав с Бриджит, Стивен взялся изучать Книгу рекордов Гиннесса и понял, что самого пожилого мотоциклетного путешественника в ней как раз не хватает. Чуть позже он уже подавал заявку на рекорд.
Американец готовился к путешествию несколько месяцев и не собирался никуда торопиться, но в 2025 году перенес сердечный приступ, после которого ему установили стенты. Выйдя из больницы, Стивен понял, что откладывать планы на потом смысла нет.
Мужчина отправился в поездку на совершенно новом Suzuki DR650. Перед путешествием он значительно его доработал, установил более вместительный бензобак и усиленную подвеску.
Получив разрешение врачей, Барнетт вылетел в Мадрид. Из Испании он отправится в путешествие по Европе. Пенсионер планирует проехать через Францию, Италию, Словению, Хорватию, Сербию, Болгарию, Грецию и Турцию. Потом в его маршруте будут Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Китай, откуда он — уже велосипеде! — направится в Лаос, Таиланд и Малайзию, затем посетит Индонезию, после чего полетит в Австралию, где надеется заняться дайвингом и пересечь континент. А уж после этого Стивен покатит через Чили, Перу, Эквадор и Колумбию — чтобы с юга вернуться домой, в Панаму.
По пути Барнетт будет останавливаться в отелях, хостелах и гостевых домах. А вот ночевка в палатках исключена, потому что мототурист не любит спать на земле. Бюджет не будет проблемой, как и отпуск — по словам 77-летнего энтузиаста, «у пенсии есть свои преимущества».