Нижегородцам запретят сдавать донорскую кровь после посещения стоматолога

Доноры не смогут сдавать кровь в Нижнем Новгороде после посещения стоматолога. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».

В России разработали новый порядок медицинского обследования доноров крови, который затронет и нижегородцев. В проекте расширили список противопоказаний для сдачи крови и ее компонентов.

Так, сдавать донорскую кровь будет запрещено после любых амбулаторных вмешательств стоматолога. В таком случае донору придется подождать 30 календарных дней. Пауза в 30 дней также введена и для доноров, лечащихся дерматологическими средствами.

Тех, кто принимал глюкокортикостероиды, ожидает отвод от сдачи крови на 14 дней. Донорам, набившим татуировку или сделавшим пирсинг, по-прежнему нельзя будет сдавать кровь в течение 120 дней.

Однако вместе с нововведениями станет меньше бюрократии. Анкеты и согласия можно будет заполнить в электронном виде. Срок действия информированных согласий увеличат до года (на данный момент их подписывают при каждом визите).

Сообщается, что обновления вступят в силу с 1 января 2027 года.

Напомним, что в Нижегородской области с начала 2026 года донорами стали более 7,7 тысячи нижегородцев. Жители региона совершили почти 7 тысяч донаций цельной крови, более 650 донаций плазмы и около 350 — тромбоцитов.