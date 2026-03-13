Ричмонд
Воронежские врачи спасли пострадавшую в ДТП беременную женщину и её малыша

После аварии у будущей матери выявили множественные повреждения рёбер, костей таза и позвоночника.

Источник: АиФ Воронеж

Врачи воронежской БСМП № 10 сохранили жизнь ребёнку и его матери, попавшей в ДТП. Женщина находилась на восьмом месяце беременности. Историей со счастливым концом поделились в региональном министерстве здравоохранения в пятницу, 13 марта.

Авария произошла в конце декабря 2025 года. Бригада скорой помощи совместно со спасателями извлекли пострадавшую из искореженного автомобиля и оказала помощь на месте. После этого женщину экстренно доставили в медучреждение.

Состояние будущей матери было тяжёлое, поэтому её привезли в многопрофильный стационар, при котором есть акушерское отделение. У пациентки были выявлены множественные повреждения рёбер, костей таза и позвоночника.

Врачи приняли решение о срочном родоразрешении женщины, чтобы спасти малыша. Они выполнили экстренное кесарево сечение, и на свет появился здоровый мальчик.

Дальнейшее оказание помощи женщине медики продолжили в травматологии. Когда состояние пациентки стабилизировалось её направили в отделение торакальной хирургии ВОКБ № 1. После завершения лечения женщину выписали. Сейчас она уже находится дома вместе со своим малышом.