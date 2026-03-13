Более 13 тысяч рабочих мест предложили омские работодатели с начала года

С начала текущего года омские работодатели выставили на рынке труда больше 13 тыс. вакансий. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба областного Кадрового центра «Работа России».
Наибольший спрос на кадры был у ПАО «Сатурн», «Омскшины» и Омского завода транспортного машиностроения. Самые высокие зарплаты — в сфере ВПК.
В регионе наблюдается повышенный предложение вакансий в строительной отрасли, где сейчас открыта почти 1 тыс. рабочих мест. Также более 7 тыс. предложений есть в транспорте и на производстве.
Около 150 тыс. рублей работодатели готовы платить специалистам в сфере ВПК и на транспорте. Высокий уровень дохода также зафиксирован в здравоохранении (врач-терапевт, 90 тыс. рублей) и в производственной сфере (70−80 тыс. рублей).
«Наша задача — выстраивать мост между запросами работодателей и возможностями соискателей. Мы активно работаем с ведущими компаниями, устраиваем гарантированные собеседования, каждую пятницу проводим ярмарки вакансий и развиваем программы профобучения в рамках национального проекта “Кадры”, чтобы оперативно закрывать кадровую потребность», — отметил глава Кадрового центра Виталий Мещеряков.
С вакансиями можно ознакомиться и самостоятельно на портале «Работа России».
Ранее КП-Омск сообщала, что областной Кадровый центр уже устроил на работу в этом году 1 300 женщин.