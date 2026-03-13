Возможная блокировка Telegram с 1 апреля 2026 года: что делать пользователям

Если говорить не только о сервисах обмена сообщениями, то новая аудитория может склониться к платформе с короткими видео, рекомендательными лентами, алгоритмической выдачей. Кирилл Лубнин заметил, что видеоформат становится вирусным и самым просматриваемым даже в Telegram, хотя изначально площадка была больше про текст. Он привел в пример исследование LiveDune за 2025 год, где выяснилось, что видеоконтент лидирует среди публикаций по количеству реакций и вовлеченности. Поэтому пользователи могут выбрать VK, OK («Одноклассники») и TikTok.