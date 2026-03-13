Исследование: Средняя цена дома в Калининградской области превысила стоимость квартиры на 36%

Средняя цена дома в Калининградской области превысила стоимость квартиры на 36%. При этом квадратный метр в ИЖС значительно дешевле. Соответствующую информацию разместили на портале «Мир квартир».
Эксперты исследовали среднюю стоимость домов и квартир на «вторичке» в 85 регионах России. Два сравнения использовали данные собственной аналитики.
В Калининградской области квадратный метр в квартире дороже, чем в доме, на 67%: 142 164 рубля против 85 123. Похожая ситуация наблюдается во всех регионах, кроме двух. Наибольший разрыв зафиксирован в Москве, где цена квадратного метра квартиры на 173,7% выше, чем у дома. Наименьшая разница наблюдается в Чечне (на 12,7%). В среднем по стране квадратный метр квартиры дороже, чем в доме, на 67,9%.
При этом цена квартирного лота, как правило, ниже стоимости частного дома. В 56 из 85 регионов такое жильё оказалось дешевле, в 27 — дороже, а в двух (Вологодской и Воронежской областях) стоимость была равна. В Калининградской области цена квартиры составляет в среднем 7,4 млн рублей, а дома — 11,5 миллионов. Наибольший разрыв продемонстрировала Московская область. Там общая цена квартиры меньше стоимости дома на 57%. Наименьшая разница между двумя типами жилья — в Тамбовской области.