Исследование: Средняя цена дома в Калининградской области превысила стоимость квартиры на 36%

В Калининградской области квадратный метр в квартире дороже, чем в доме, на 67%: 142 164 рубля против 85 123. Похожая ситуация наблюдается во всех регионах, кроме двух. Наибольший разрыв зафиксирован в Москве, где цена квадратного метра квартиры на 173,7% выше, чем у дома. Наименьшая разница наблюдается в Чечне (на 12,7%). В среднем по стране квадратный метр квартиры дороже, чем в доме, на 67,9%.