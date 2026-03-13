Фермеры в Сибири жалуются на массовый убой скота из-за подозрения на пастереллез

«В нашем селе много скота, который обещали сжечь. Население живет за счет скота, так как нет работы. Мы просим, чтобы нам предоставили документы, но они — под грифом служебного пользования. Мы обращались в прокуратуру Ордынского района. Нам сказали, что все законно, документы есть, но показать нам их тоже не могут. Прокурор нам откровенно угрожал. Мы боимся за свою жизнь и жизнь своей скотины, так как заместитель главы [администрации] нам обещал, что приедет ОМОН, всех нас завалит, а скотину все равно сожгут», — рассказали жители в видеообращении.