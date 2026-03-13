Из-за гнилых каштанов на девять часов перекроют движение по улице Комиссаржевской в Воронеже

14 марта с 9:00 до 18:00 будет закрыто движение на участке улицы Комиссаржевской — от проспекта Революции до улицы Фридриха Энгельса. Об этом сообщила пресс-служба администрации Воронежа.
На этом участке будут обрезать сухие ветви и выкорчевывать аварийные деревья для обеспечения безопасности дорожного движения.
Как пояснили в мэрии, экологи в стволах 11 каштанов обнаружили скрытые и развивающиеся гнили.
— Впоследствии в пустых лунках будут высажены молодые конские каштаны, — заверили в администрации города.