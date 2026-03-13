Слухи о нашествии змей в Крыму опроверг крымский ученый.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы их повышенной активности на полуострове со ссылкой на «столичных ученых».
Доцент кафедры зоологии и аквакультуры ИБТЭФ КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Леонов в беседе с «Крымской газетой» опроверг эти данные.
По словам ученого, ничего необычного в поведении пресмыкающихся не ожидается.
«Змеям не нужно много теплых дней, чтобы проснуться и выползти на поверхность. Кстати, не исключено, что благодаря теплым дням, которые были в феврали, змеи уже проснулись», — рассказал ученый.
Однако переживать крымчанам не стоит, так как в регионе обитает только одна ядовитая змея — степная гадюка.
В Роспотребнадзоре напоминают: гадюка неагрессивна и кусает только в целях самообороны — если на нее наступить или попытаться взять в руки. При встрече достаточно спокойно отойти, и змея уползет.