Слухи о нашествии змей в Крыму опроверг крымский ученый

В Крыму обитает только одна ядовитая змея — гадюка.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о якобы их повышенной активности на полуострове со ссылкой на «столичных ученых».

Доцент кафедры зоологии и аквакультуры ИБТЭФ КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Леонов в беседе с «Крымской газетой» опроверг эти данные.

По словам ученого, ничего необычного в поведении пресмыкающихся не ожидается.

«Змеям не нужно много теплых дней, чтобы проснуться и выползти на поверхность. Кстати, не исключено, что благодаря теплым дням, которые были в феврали, змеи уже проснулись», — рассказал ученый.

Однако переживать крымчанам не стоит, так как в регионе обитает только одна ядовитая змея — степная гадюка.

В Роспотребнадзоре напоминают: гадюка неагрессивна и кусает только в целях самообороны — если на нее наступить или попытаться взять в руки. При встрече достаточно спокойно отойти, и змея уползет.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше