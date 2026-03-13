«Маршруты памяти»: в Калининграде анонсировали лекцию о послевоенных переселенцах

В среду, 18 марта, в Калининграде пройдет открытая лекция, приуроченная к 80-летия образования Калининградской области «Маршруты памяти: Как переселенцы осваивали новое место» (12+). Она состоится в Арт библиотеке Университетского колледжа БФУ им. И. Канта, сообщает Культурно-просветительский центр вуза.
«Лекция посвящена реконструкции пространственного опыта переселенцев, прибывших на новые территории в середине XX века. На материале устных интервью, собранных студентами в полевых экспедициях, рассматривается процесс превращения “чужого” пространства в “свое”. Особое внимание уделяется тому, как память закрепляет пространственные образы и как устная история позволяет реконструировать не только событийную, но и топографическую повседневность», — говорится в анонсе.
Лекцию проведут директор Центра социально-гуманитарной информатики, к.ист.наук, доцент Баранова и научные сотрудники НИЦ социально-гуманитарной информатики Ангелина Саенко и Михаил Лопатин. Мероприятие состоится 18 марта по адресу: ул. Зоологическая, 2, каб.210, Арт-библиотека Университетского колледжа БФУ им. И. Канта. Начало в 18.30. Необходима предварительная регистрация по ссылке.