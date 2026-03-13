«Маршруты памяти»: в Калининграде анонсировали лекцию о послевоенных переселенцах

«Лекция посвящена реконструкции пространственного опыта переселенцев, прибывших на новые территории в середине XX века. На материале устных интервью, собранных студентами в полевых экспедициях, рассматривается процесс превращения “чужого” пространства в “свое”. Особое внимание уделяется тому, как память закрепляет пространственные образы и как устная история позволяет реконструировать не только событийную, но и топографическую повседневность», — говорится в анонсе.