Аферисты обманывают волгоградцев под видом сотрудников «энергосбыта»

Телефонные мошенники все чаще стали использовать схему, представляясь волгоградцам сотрудниками «энергосбыта». Аферисты убеждают жителей.

Телефонные мошенники все чаще стали использовать схему, представляясь волгоградцам сотрудниками «энергосбыта». Аферисты убеждают жителей региона в необходимости переоформления положенных льгот на электроэнергию.

В частности, злоумышленники сообщают, что необходимо переоформить положенные по возрасту льготы на ресурс с помощью подтверждения кода из СМС. Далее мошенники действуют по давно знакомым схемам — получают доступ к Госуслугам или банковским приложениям для оформления кредитов или похищения денежных средств.

После всех действий звонившие исчезают, заблокировав номер своей жертвы.