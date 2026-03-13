Аферисты обманывают волгоградцев под видом сотрудников «энергосбыта»

В частности, злоумышленники сообщают, что необходимо переоформить положенные по возрасту льготы на ресурс с помощью подтверждения кода из СМС. Далее мошенники действуют по давно знакомым схемам — получают доступ к Госуслугам или банковским приложениям для оформления кредитов или похищения денежных средств.