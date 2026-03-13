В ветклиники Калининграда приводят всё больше укушенных клещами собак

Ветврачи Калининграда открыли сезон лечения собак от клещевых инфекций. С начала марта в клиники приводят по три-пять укушенных животных еженедельно, а в некоторые — и ежедневно. И пик обращений ещё впереди, рассказали «Клопс» городские специалисты в пятницу, 13 марта.
Иксодовые клещи проснулись от спячки с первыми лучами солнца и таянием последнего снега. И проснулись очень агрессивными, считает профессор, доктор ветеринарных наук Александр Муромцев.
«Ведь для того, чтобы размножиться, клещам надо обязательно кровь, — говорит ветеринар. — А они переносят целый ряд заболеваний. Сам по себе клещ представляет небольшую опасность, укус почти безболезненный. А вот то, что он заражает животных и человека, это уже серьёзно, это трансмиссивные болезни, в частности, кровепаразитарные: когда клещ инфицирует собаку, лошадь боррелиями, пироплазмами и так далее».
В этом сезоне укусы клещей у собак Муромцев начал диагностировать с первых мартовских дней. По его словам, по сравнению с прошлым годом, сейчас таких обращений больше, потому что клещи более голодные из-за затяжных холодов.
Сейчас ещё не так много, но ожидаем, конечно, — говорит ветеринар. — Пока приводят собак пять в день".
Его коллега, ветеринарный врач Илья Пархоменко, который принимает в Гусеве, говорит, что в их клинике наплыв ещё не так заметен, но первые укушенные тоже уже есть.
«Пиковую активность мы ждём в мае, — отметил он, — всплеск обычно в мае и сентябре. Пока примерно три-пять случаев в неделю».
В Калининградской области клещи переносят три инфекции. Это бабезиоз (иначе пироплазмоз), болезнь Лайма (боррелиоз) и анаплазмоз. Это разные заболевания с разной частотой встречаемости и поражением разных органов, говорит Пархоменко.
Именно бабезиоз чаще всего становится причиной гибели укушенных клещом собак. Возбудитель поражает красные кровяные клетки. Боррелиоз — вялотекущее заболевание, которое нельзя диагностировать и для профилактики которого ветеринары назначают антибиотики. Анаплазмоз тоже атакует клетки крови, но уже тромбоциты, лейкоциты и в целом иммунную систему. Все они представляют собой очень большую угрозу.
Температура, слабость, гибель.
Самое главное, о чём просят помнить владельцев собак ветеринарные врачи, — это стремительность развития инфекции. Счёт после контакта с заражённым членистоногим идёт на часы, инкубационный период очень короткий.
«Первые симптомы — это повышение температуры тела, отказ от корма, кровавая моча и гибель», — с горькой иронией перечисляет Александр Муромцев.
Илья Пархоменко предлагает хозяевам не ждать даже изменения цвета выделений: тёмная моча свидетельствует уже о развитии осложнений на почки. Худшие последствия — это, чаще всего, как раз почечная недостаточность (возникает на 3−5 день) и малокровие (2−3 день).
Поэтому ждать, что полегчает само, нельзя: достаточно высокой температуры и слабости для срочного обращения за помощью! Шансы животного на выздоровление это повысит, а вот стоимость лечения, напротив, ощутимо снизит.
"Если вы пришли к ветеринару в первый-второй день после укуса клеща, то лечение, считая диагностику и базовые анализы, обойдётся в три — шесть тысяч, — говорит Пархоменко. — Но если начинаются осложнения, если потребуется переливание крови, там уже совсем другие цифры. От 10−20 тысяч в сутки.
Был случай, на курс лечения собаки у людей ушло около 300 тысяч рублей".
Для профилактики заражения ветеринары советуют в сезон принять все меры для того, чтобы избежать присасывания клеща. Тщательно проверяйте шерсть и свою одежду после каждой прогулки.
«Собака должна быть обработана против клещей, — говорит Александр Муромцев. — Или капли на холку, или таблетки специальные, или ошейник защитный, или репелленты. А лучше — все четыре компонента сразу в этот период! Март, апрель, май».
Специалисты отметили, что противоклещевые вакцины для животных хотя и существуют, но в России сейчас недоступны. Кроме того, их эффективность у части ветеринаров вызывает большие сомнения. Так что лучшим способом защиты остаётся предупреждение укуса.
