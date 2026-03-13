В ветклиники Калининграда приводят всё больше укушенных клещами собак

«Ведь для того, чтобы размножиться, клещам надо обязательно кровь, — говорит ветеринар. — А они переносят целый ряд заболеваний. Сам по себе клещ представляет небольшую опасность, укус почти безболезненный. А вот то, что он заражает животных и человека, это уже серьёзно, это трансмиссивные болезни, в частности, кровепаразитарные: когда клещ инфицирует собаку, лошадь боррелиями, пироплазмами и так далее».