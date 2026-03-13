Ричмонд
В Калининградской области ищут волонтеров для голосования за объекты благоустройства

Стать добровольцем-помощником может любой житель РФ старше 14 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области стартовал набор волонтеров для проведения Всероссийского голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, стать волонтером и помочь жителям города проголосовать за понравившийся объект может любой житель России старше 14 лет. Регистрация — на платформе Добро.рф.

Задачи добровольцев — рассказывать жителям о дизайн-проектах парков, набережных, скверов и других общественных зон, предлагаемых для благоустройства, помогать проголосовать.

Предстоит с апреля работать на улицах, в ТЦ, МФЦ, на городских праздниках и массовых мероприятиях.

Всероссийское голосование проводится ежегодно в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта "Инфраструктура для жизни.