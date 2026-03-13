В Калининградской области ищут волонтеров для голосования за объекты благоустройства

В Калининградской области стартовал набор волонтеров для проведения Всероссийского голосования по выбору общественных территорий для благоустройства. Как рассказали в пресс-службе областного правительства, стать волонтером и помочь жителям города проголосовать за понравившийся объект может любой житель России старше 14 лет. Регистрация — на платформе Добро.рф.