ННГУ заключил соглашение о сотрудничестве с Республикой Сербской

Источник: ННГУ им. Н.И. Лобачевского

Вчера, 12 марта, ННГУ им. Н. И. Лобачевского подписал Соглашения о сотрудничестве в области образования и науки с Агентством по информационно-коммуникационным технологиям Республики Сербской. Об этом сообщается на официальном сайте университета.

По итогам встречи стороны договорились об академическом сотрудничестве, развитии партнерской сети ННГУ в Республике Сербской, проведении совместных исследований, научных конференций, студенческих конкурсов и олимпиад. Также обсуждалось создание совместных лабораторий, экспертной поддержке ННГУ в развитии ИКТ-индустрии Республики Сербской и способы сохранения культурно-исторического наследия.

В прошлом году по инициативе правительства Нижегородской области создали профильную рабочую группу. Ее участники сейчас работают над такими ключевыми направлениями, как ИТ, развитие промышленности, агропромышленного комплекса, здравоохранения и образования. Подписание соглашения также является одним из практических результатов этой работы.

По словам зампредседателя правительства Нижегородской области Дмитрия Старостина, в прошлом году сербские коллеги также участвовали в важных международных событиях региона — ЦИПРе и Международном форуме ВЭД. Директор Агентства по информационным и коммуникационным технологиям Республики Сербской Дражен Вишнич, в свою очередь, отметил, что они рассматривают Нижегородскую область как одного из наиболее перспективных партнеров для развития технологического сотрудничества.

На сегодняшний день в ННГУ им. Н. И. Лобачевского обучаются свыше 28 тысяч студентов и аспирантов из более чем 90 стран мира. А партнерская сеть ННГУ включает более 150 зарубежных университетов и научных организаций.